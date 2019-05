ATP Rome - Tsitsipas ponctue une très longue journée au Foro Italico par un succès contre Fognini

(Belga) Stefanos Tsitsipas (ATP 7) a battu l'Italien Fabio Fognini (ATP 12), coqueluche du public local et vainqueur récent à Monte-Carlo, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, jeudi dans la capitale italienne. Le Grec, vainqueur 6-4, 6-3, défiera le Roger Federer pour une place dans le dernier carré. Le Suisse a lui dû batailler pour se qualifier, sauvant deux balles de match dans le jeu décisif du troisième set avant de renverser le Croate Borna Coric, 6-2, 4-6 et 7-6 (9/7).

En début de soirée, le N.1 mondial serbe Novak Djokovic s'est facilement défait de l'Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 56), qu'il a battu en 64 minutes sur le score de 6-3, 6-0. 'Nole', quadruple vainqueur à Rome, affrontera en quarts l'Argentin Juan Martin del Potro (ATP 9), tombeur de David Goffin (ATP 23) au 2e tour. Kei Nishikori a lui eu besoin de 2h11 de jeu et trois sets pour battre l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 51). Le Japonais s'est finalement imposé 3-6, 7-6 (2), 6-3 et défiera l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 24) vendredi en quarts. Chez les dames, la journée a été marquée par la qualification de la Japonaise Naomi Osaka pour les quarts de finale, qui lui permettra de conserver son trône au classement WTA à la fin de la semaine. La reine du tennis féminin a éliminé la Roumaine Mihaela Buzarnescu (N.29) en deux sets secs, 6-3, 6-3, et affrontera la N.4 à la WTA, la Néerlandaise Kiki Bertens, au prochain tour. Beaucoup de favoris ont dû jouer deux fois jeudi car l'intégralité de la journée de mercredi a été reportée à cause d'intempéries sur la 'Ville éternelle'.