Racing Genk champion - Malinovskyi "plane" après avoir décroché le premier titre de sa carrière

(Belga) "Je suis vraiment en train de planer", a déclaré Ruslan Malinovskyi au micro de Proximus juste après le sacre de Genk jeudi. "Je suis vraiment très content car nous nous sommes battus toute la saison pour ce titre, depuis octobre", a ajouté le milieu de terrain genkois, pierre angulaire de son équipe durant toute cette saison 2018-2019.

"Nous sommes en tête depuis longtemps et nous n'avons pas donné l'opportunité aux autres équipes de nous rejoindre. Beaucoup d'équipes ont bien joué, Bruges, l'Antwerp et Anderlecht, qui a bien joué ce jeudi soir. Mais je pense que nous méritons ce titre cette année", a ajouté Malinovskyi, vainqueur de son premier titre en carrière. "Le coach a fait de nous une vraie équipe, une famille, même avec les joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Nous allons célébrer ce titre ce jeudi soir, et vendredi aussi", a conclu le milieu de terrain ukrainien de 26 ans. Genk a remporté le 4e sacre de son histoire grâce à son partage à Anderlecht (1-1) et à la défaite simultanée du Club de Bruges au Standard (2-0). (Belga)