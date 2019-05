Jupiler Pro League - Genk s'offre un 4e titre de champion de Belgique

(Belga) Genk a été sacré champion de Belgique pour la quatrième fois de son histoire jeudi lors de la 9e et avant-dernière journée des playoffs I du championnat de Belgique de football. Les Limbourgeois ont partagé l'enjeu 1-1 à Anderlecht, tandis que dans le même temps, le Club de Bruges s'est incliné 2-0 au Standard. Dans le troisième match de la soirée, La Gantoise s'est imposée de justesse 1-2 sur le terrain de l'Antwerp.

C'est le quatrième titre de Genk, après ceux conquis en 1999, 2002 et 2011. Alors qu'il reste une journée à jouer, dimanche, Genk compte 51 points et ne peut plus être rejoint par le Club de Bruges, 2e avec 47 unités. Le Standard est 3e avec 39 points, devant l'Antwerp, qui compte le même nombre de points. La Gantoise, avec 32 points, prend la 5e place à Anderlecht, 6e avec également 32 unités, mais une victoire de moins que les Buffalos. Bruges avait relancé la course au titre en battant Genk 3-2 dimanche dernier, revenant ainsi à 3 points des leaders du championnat. Pour être sacré jeudi, Genk devait obtenir un meilleur résultat que Bruges. Ce scenario prenait forme après 11 minutes sur la pelouse d'Anderlecht, Heynen ouvrant le score pour Genk. Anderlecht égalisait en seconde période, Bolasie trompant Vukovic de la tête à la 65e. Le score n'allait plus évoluer au Parc Astrid. Dans le même temps, en bord de Meuse, le Standard se retrouvait réduit à 10 après 29 minutes. Fai était en effet exclu pour un tacle dangereux sur Vormer, après intervention du VAR. Les Blauw en zwart ne tiraient pas avantage de leur supériorité numérique dans le troisième quart d'heure: 0-0 au repos. Openda faisait trembler les filets d'Ochoa à la 61e mais le but était annulé pour une poussée fautive du Brugeois. Quelques minutes plus tard, l'arbitre accordait penalty au Standard pour une faute de main de Dennis dans le rectangle. Marin se présentait aux onze mètres et ouvrait le score pour le Standard à la 67e. Le Roumain doublait la mise d'un joli coup franc à la 89e. A Anvers, La Gantoise signait in extremis le second succès des Buffalos en PO I en battant l'Antwerp 1-2 sur sa pelouse, grâce à un but de Sorloth dans le temps additionnel (90+4), qui permet à Gand de passer Anderlecht au classement. Le Great Old avait ouvert le score après un but contre son camp de Bronn à la 36e et David avait égalisé dans les arrêts de jeu du premier acte. Si le suspense pour le titre a pris fin jeudi, la lutte pour les tickets européens se poursuivra dimanche lors de l'ultime journée. Bruges recevra l'Antwerp, Anderlecht ira à Gand et Genk accueillera le Standard en champion. (Belga)