Racing Genk champion - Avec quatre titres, Genk rejoint le Lierse, l'Antwerp et le FC Malines

(Belga) Genk, sacré champion de Belgique 2018-2019 jeudi, a rejoint le Lierse, l'Antwerp et le FC Malines dans le cercle des clubs titrés à quatre reprises depuis la création du championnat de Belgique de football en 1896. Anderlecht est le club le plus titré avec 34 titres, devant le Club de Bruges (15) et l'Union Saint-Gilloise (11).

Les clubs champions de Belgique: 1. RSC Anderlecht 34 titres 2. Club de Bruges 15 3. Union Saint-Gilloise 11 4. Standard 10 5. Beerschot 7 6. Racing Club Bruxelles 6 7. Daring Molenbeek 5 . FC Liégeois 5 9. Lierse 4 . Antwerp 4 . FC Malines 4 . RC Genk 4 12. Cercle de Bruges 3 13. Beveren 2 15. RWDM 1 16. La Gantoise 1. (Belga)