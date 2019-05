Jean-François Lenoir (PTB) officiellement remplacé au conseil communal de Namur

Démissionnaire et actuellement emprisonné, Jean-François Lenoir (PTB) a officiellement été remplacé par Ode Baivier jeudi soir lors du conseil communal de Namur.

Infirmière de profession, la nouvelle conseillère avait fait le 5e score du parti lors des dernières élections communales. En prêtant serment jeudi, elle est devenue la troisième conseillère communale du groupe PTB namurois, porté par Thierry Warmoes.

"Je ne m'attendais bien entendu pas à être élue de cette manière et cela chamboule un peu ma vie", a-t-elle déclaré. "J'ai déjà un emploi du temps très chargé en tant qu'infirmière et mère de famille célibataire, mais je suis bien décidée à assumer pleinement mes nouvelles responsabilités."

Jean-François Lenoir s'était fait remarquer fin avril pour des propos tenus sur sa page Facebook. Il avait alors laissé entendre qu'une conseillère communale du cdH, Dorothée Klein, se "prostituait" pour aider le président de son parti et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, dans sa campagne pour les élections fédérales.

Dans la foulée, le PTB a indiqué que son élu souffrait de troubles psychologiques et qu'il avait déjà décidé de démissionner avant "ses déclarations inadmissibles". Cela a également été confirmé par l'ancien conseiller lui-même, qui a précisé qu'il souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité "en raison d'un vécu violent".

Entretemps, Mr. Lenoir a été placé le 7 mai sous mandat d'arrêt pour un incendie volontaire et sa détention a été prolongée pour une période d'un mois vendredi dernier, a annoncé jeudi le parquet namurois. Selon plusieurs médias, il aurait visé une maison qui fut habitée par une ancienne compagne.

Malgré sa démission du conseil, celui qui est toujours emprisonné sera néanmoins bien présent sur les listes du PTB pour les prochaines élections, où il figurera à la 6e position pour le Parlement wallon dans l'arrondissement de Namur.

"Les listes sont déposées et nous ne pouvons plus rien faire", avait regretté la semaine dernière Mr. Warmoes. "Bien entendu, nous appelons à ne pas voter pour lui en raison de sa maladie et des faits qui lui sont reprochés".