Carton plein pour les Italiens sur la 6e étape du Giro: Masnada gagne, Conti se pare du rose

L’Italien Fausto Masnada (Androni Giocatolli-Sidermec) a remporté la 6e étape du Tour d’Italie (WorldTour), qui a relié jeudi Cassino à San Giovanni Rotondo sur la distance de 238 kilomètres. I

Fausto Masnada s’est imposé avec 4 secondes d’avance sur son compatriote Valerio Conti (UEA-Emirates), qui prend le maillot rose de leader au Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Celui-ci est arrivé dans le peloton, qui a terminé à plus de 7 minutes.

Fausto Masnada et Valerio Conti ont lâché leurs compagnons d’échappée à 23 km de l’arrivée.

L’Espagnol José Joaquim Rojas (Movistar) a pris la 3e place à 37 secondes, devant un autre Espagnol, Ruben Plaza (Israël Cycling Academy), et l’Italien Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), 5e à 42 secondes.

Pieter Serry (Deceuninck-QuickStep) a terminé 6e à 52 secondes.

L’échappée du jour s’est formée à 184 km de l’arrivée. Treize coureurs se sont retrouvés devant, Pieter Serry était le seul coureur belge de l’échappée.

Masnada a accéléré à 27 km de l’arrivée, suivi par Conti, 27e à 1:59 de Roglic avant le départ, et par conséquent maillot rose virtuel. Les deux coureurs italiens se sont entendus: l’étape pour Masnada, dont c’est la 5e victoire pro et la 1e sur un grand tour, et le rose pour Conti.

Au général, Conti devance désormais de 1:14 Giovanni Carboni et de 2:09 le Français Nans Peters (AG2R La Mondiale). Rojas est 4e à 2:12. Premier Belge, Serry pointe au 8e rang à 3:25 du nouveau leader.

Vendredi, la 7e étape mènera le peloton de Vasto à L’Aquila sur 185 km.