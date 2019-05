Dylan Groenewegen signe sa 3e victoire aux 4 Jours de Dunkerque

Le Neérlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a remporté jeudi son 3e succès consécutif aux 4 Jours de Dunkerque. La 3e étape a été disputée jeudi entre Laon et Compiègne sur 156,5 kilomètres. Groenewegen a conforté son leadership au classement général.

Parfaitement placé par ses équipiers de Jumbo-Visma après la neutralisation des derniers échappés du jour, Groenewegen n’a laissé à personne le soin de s’imposer dans le 3e sprint massif. Le Néerlandais a conforté sa position de leader au classement général de l’épreuve française.

Après la neutralisation, après 80 kilomètres, d’une première sortie de 5 coureurs, Keukeleire, Turgis, Reinders, Baldo et De Bondt, quatre coureurs ont animé l’échappée dans le final. Les Belges Kenny Dehaes (Wallonie-Bruxelles) et Stan Dewulf (Lotto-Soudal), le Néerlandais Sjoerd Van Ginneken (Roompot-Charles) et le Français Yoann Paillot (St Michel-Aubert 93) ont vu leur écart maîtrisé par le peloton à un peu plus d’une minute dans la dernière heure de course. L’avantage des 4 fuyards a fondu à l’approche de Compiègne sous l’action, notamment, de l’équipe complète Jumbo-Visma pour son leader. La jonction avec les échappés s’est opérée à 6 kilomètres de l’arrivée.

Groenewegen a devancé jeudi au sprint les Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) et Christophe Laporte (Cofidis).

La 4e des 6 étapes des 4 Jours de Dunkerque, qui mettront le cap vers la côte, sera disputée vendredi entre Fort-Mahon-Plage et Le Portel sur la distance 179,8 kilomètres.