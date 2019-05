Battue, la Belgique n’ira pas au Mondial U17

La Belgique n’est pas parvenue à se qualifier pour le Mondial U17 de football. Les Belges se sont inclinés aux tirs au but (5-4) face à la Hongrie en match de barrage jeudi à Dublin. Le score était de 1-1 à l’issue du temps réglementaire.

Chris Kalulika a donné l’avantage à la Belgique à la 56e minute, mais György Komaromi a égalisé cinq minutes plus tard. Le score n’a plus évolué jusqu’à la fin du match, il a donc fallu procéder aux tirs au but pour départager les deux équipes, et cette séance a vu la Belgique s’incliner 5-4, Mathias De Wolf manquant son penalty.

Éliminée dimanche par les Pays-Bas (3-0) en quarts de finale de l’Euro U17, la Belgique devait disputer un barrage pour un ticket pour la Coupe du monde U17 qui aura lieu cette année au Brésil.

C’était la quatrième fois en cinq ans que les Diablotins participaient à la phase finale de l’Euro. L’an dernier, les U17 avaient atteint les demi-finales du championnat d’Europe en Angleterre. En 2007 et en 2015 également. Cette année-là, ils avaient ensuite conquis le bronze au championnat du monde U17 au Chili.

Les demi-finales (Pays-Bas – Espagne et France – Italie) auront lieu plus tard dans la journée. Les demi-finalistes sont qualifiés pour le Mondial.