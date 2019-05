Quiévrain: l’automobiliste confond autoroute et agglomération…

Deux lidars ont été déployés à Quiévrain et à Honnelles. Et ils ont enregistré quelques records…

La Zone de Police des Hauts-Pays a placé durant la semaine du 06 au 10 mai deux lidars sur les communes de Quiévrain (Rue de Mons) et Honnelles (Rue Raimbaix).

Proportionnellement, le nombre de verbalisations est relativement faible, preuve de l’effet dissuasif du Lidar, imposant et aisément repérable à distance. C’est d’ailleurs quand il fait plus sombre que le lidar enregistre le plus d’infractions, la police déplorant que les vitesses maximales ont été constatées en soirée et durant la nuit.

À Quiévrain, 34 862 Véhicules ont été contrôlés et 514 verbalisés. Un véhicule a porté un triste record de vitesse en étant flashé à 119 km/h au lieu des 50 km/h réglementaires.

À Honnelles, 13 717 véhicules ont été contrôlés et 114 ont été verbalisés. Le record a été établi à 95 km/h au lieu de 50 km/h.

La police rappelle que la sécurité routière est une des priorités du Plan de sécurité zonale. «Nous mettons régulièrement tout en œuvre pour sensibiliser la population sous plusieurs formes tels que le placement de Lidars, de contrôles radar et routiers», avertit-elle.