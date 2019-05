PHOTOS | Métamorphosé, le Perron a fait sa réapparition

La colonne du Perron et les Trois Grâces qui la surmontent sont désormais blanches. ÉdA Hermann

La restauration du Perron touche à sa fin. Les bâches qui l’ont recouvert pendant des mois ont été retirées. Le nouveau monument, en marbre blanc, s’offre à la vue des Liégeois.es.

Il suffit de traverser la place du Marché, à Liège, pour s’en rendre compte. Les regards s’élèvent vers le ciel, à l’approche du Perron. Chacun redécouvre l’emblématique monument liégeois, qui a fait l’objet d’une profonde rénovation entamée au printemps 2018. Celle-ci touche à sa fin, si bien que les bâches qui camouflaient le monument ces derniers mois ont été retirées ce mercredi.

Comme cela a été annoncé avant les travaux, le Perron est désormais blanc. La colonne originale, endommagée par le temps, a été retirée pour être préservée. Elle est remplacée par une nouvelle colonne en marbre de Carrare. Les Trois Grâces originales du sculpteur liégeois Jean Del Cour avaient déjà été retirées dans les années 60. La réplique qui surmontait la colonne a été remplacée par une nouvelle version, également en marbre.

Le chantier, pour lequel un investissement de 332 000 euros a été consenti par la Région, la Ville et la Province, sera terminé fin juin. Quelques travaux restent à réaliser: la réalisation d’une chambre de visite et la mise en place du circuit fermé d’eau, mais aussi la fin de la restauration des vasques en fonte de la fontaine sous le Perron, qui sont actuellement colorées de vert et de jaune. Une demande de subsides va être introduite pour la rénovation des marbres colorés du monument, qui devra être réalisée dans le futur.

Le Perron avant la restauration

ÉdA Hermann (archives)

Le Perron maintenant

ÉdA Hermann

