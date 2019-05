Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Adelaïde Charlier met l’urgence climatique sur le tapis rouge de Cannes; assassinat de Valentin: les psys évoquent la personnalité d'Alexandre Hart; le vignoble belge, prêt aux changements... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 16 mai.

1

Assassinat de Valentin Vermeesch: Alexandre Hart présente «un risque de récidive et une dangerosité importante»

Michel-Henri Martin, psychiatre et Audrey Laterza, psychologue, ont exposé leur conclusion sur la personnalité d’Alexandre Hart. Selon eux, c’est lui qui a tiré les ficelles. Et ils estiment que le risque de récidive, dans son chef, est très élevé.

+ «Ce sourire, c’est un masque. Son discours est dénué d’affect. Il n’a peur de rien»

+ «Si on l’écoutait, il voulait tuer tout le monde»

2

École recherche directeur désespérément

Impossible de chiffrer le phénomène. Mais dans les écoles, tant du fondamental que du secondaire, il semble bien qu’il est de plus en plus difficile de dénicher un directeur.

«Je n’ai jamais vu passer autant d’appels pour des postes de direction que ces moments-ci», témoigne le directeur d’une école primaire et maternelle.

Après la pénurie déjà actée depuis de nombreux mois pour les enseignants, vit-on à présent le même phénomène pour les directions?

+ École recherche directeur désespérément: «Il y a des endroits où c’est plus compliqué qu’ailleurs

3

La viticulture face au défi du réchauffement

Vinexpo Bordeaux est, avec Prowein, à Dusseldorf, le salon le plus important des vins et spiritueux réservé aux professionnels. L’endroit où le business du vin se fait pour l’année. Un lieu aussi où l’on aborde l’avenir du secteur. Comme cette année, où s’est tenu le premier symposium «act for change».

Au cœur des échanges, les conséquences des changements climatiques sur la vigne, le vin et son économie. Chercheurs et producteurs du monde entier ont présenté des solutions, des stratégies d’adaptation à mettre en œuvre. Car, si les conditions climatiques sont aujourd’hui idéales pour la vigne, les changements du climat pourraient, d’ici 2050, redistribuer les cartes de la répartition géographique de la production viticole dans le monde. Certains prédisent même la disparition des vignobles du sud de l’Espagne, de l’Italie, de la Grèce, de la France.

À Bordeaux, la viticulture mondiale a franchi le cap du lanceur d’alerte. Elle enterre définitivement les thèses des climatosceptiques.

+ Le vignoble belge, prêt aux changements

4

Illettré, le prévenu avoue ne rien savoir: un passif d’1,6 million aux impôts

L’homme qui comparait devant le tribunal correctionnel de Namur a un patronyme bien connu des audiences. Cet habitant de Paliseul, mais aux attaches familiales namuroises, est venu faire opposition à un jugement le condamnant à une peine de prison et à une amende. Lui et trois autres associés ont été condamnés, à des degrés divers, pour avoir omis de payer les impôts, entre 2009 et 2014. Le passif est énorme: il s’élève à plus d’1,6 million.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

Relever l’âge de la retraite: la proposition de Bart De Wever fait un flop

«Si l’espérance de vie augmente, l’âge légal de la pension devra aussi augmenter», a estimé Bart De Wever, mardi soir, lors d’un débat électoral avec son homologue socialiste flamand, John Crombez, durant l’émission Terzake sur Canvas, la deuxième chaîne télévisée publique flamande.

+ Après l'avoir fait sous le gouvernement sortant sans l'avoir annoncé dans son programme, le «MR n’a pas l’intention de relever l’âge de la pension lors de la prochaine législature»

6

Adelaïde Charlier met l’urgence climatique sur le tapis rouge de Cannes

Invitées par le réalisateur du film «Demain», Adelaïde Charlier et Louise Rosoux, deux figures de proue francophones du mouvement «Youth For Climate» veulent profiter de l’instant médiatique du Festival de Cannes pour mettre à nouveau l’urgence climatique sur le devant de la scène.

+ Les deux Belges seront accompagnées par les actrices Juliette Binoche et Marion Cotillard

7

PHOTOS & VIDÉO | Le convoi exceptionnel avec les cuves bien arrivé à Burgo

Effervescence ce matin chez Burgo Ardenne (Virton): le convoi exceptionnel comprenant six nouvelles cuves est arrivé à destination.

+ Les images de l'arrivée du convoi exceptionnel chez Burgo Ardenne

8

INTERVIEW | Eliot éliminé en demi-finale de l’Eurovision: «Les Islandais sortent du lot»

Eliot a été éliminé mardi soir lors de la première demi-finale de l’Eurovision. Il rentre dimanche en Belgique et va bosser sur un EP pour la rentrée.

On a recueilli ses impressions.

+ Eliot: «Je ne vais pas critiquer les autres»

9

Quaregnon rend hommage au fantasque Johan de Moor: «J’ai gardé ce côté d’adolescent casse-pieds»

Johan de Moor fait partie de ses dessinateurs qui ne peuvent se contenter d’une discipline. Il a mis son humour incisif autant dans la bd que dans les dessins de presse. A l’heure où Quaregnon le met à l’honneur dans une expo, rencontre avec un auteur qui n’a pas fini de s’amuser, et nous avec.

+ INTERVIEW | Le seul dessinateur vraiment belge

10

Sylvain Vallée est le 4e Belge le plus âgé

Ce vendredi, Sylvain Vallée franchira le cap des 107 ans. Le résident de la commune d’Houyet est la 4e personne la plus âgée de Belgique. Le bien plus que centenaire vit au sein de la résidence Les Charmes en Famenne, à Mesnil-Saint-Blaise. Avant même de souffler les nombreuses bougies, il y a déjà reçu des félicitations et de nombreuses marques de sympathie. Une délégation communale emmenée par la bourgmestre Hélène Lebrun lui a rendu visite, les bras remplis de cadeaux, l’un d’entre eux venant du palais royal.

+ Sylvain Vallée a mis un terme à cette épreuve de vie après 20 mois, en s’évadant