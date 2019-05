Insolites de campagne: le bad buzz des Jeunes cdH du Brabant wallon (Vidéo)

Bref, Aurore et Mathieu retiendront sans doute de cette histoire que la séduction a ses limites et qu’il faut être vigilant à ce que l’on met sur internet. Facebook

Face aux nombreuses critiques, les jeunes cdH du Brabant wallon ont été contraints de retirer leur clip vidéo.

Tic-Tac, dans deux semaines ce sont les élections. Dans les partis, on sort l’artillerie lourde: affiches, tracts et clips de campagne. L’objectif est d’être plus proche des gens en investissant les réseaux sociaux. Aujourd’hui, tout le monde s’y met et on attribue parfois un budget important à ces campagnes. Chacun veut exister sur les réseaux sociaux mais parfois cela ne se passe pas très bien.

A l’image de la vidéo des Jeunes du cdH du Brabant wallon. Comme d’autres, ils ont voulu investir les réseaux sociaux en proposant des vidéos insolites. Bonne idée, sauf que les Humanistes ont oublié que si le ridicule ne tue pas, il peut faire mal.

Et ils en ont fait l’expérience ce week-end. Quelques minutes après avoir posté une vidéo dont l’objectif était de sensibiliser le citoyen au bien être animal, ils ont été obligés de la retirer. Dans celle-ci, on découvrait une jeune femme, qui incarnait le rôle d’un chien, attachée à un arbre. Le message de départ était honorable mais «gauchement» mis en scène. Au point que la vidéo a été dénoncée par les internautes. Sexiste, de mauvais goût, déplacé… La sentence a été irrévocable. La bonne volonté des jeunes n’a pas su sauver le projet… c’était le bad buzz.