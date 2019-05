Le retour en grâce de Keanu Reeves

La maison Saint Laurent et son directeur artistique, le Belge Anthony Vaccarello mise sur Keanu Reeves pour sa dernière campagne. Un choix étonnant qui annonce une saison rock, élégante et noire.

«Point Break», «Speed», «Matrix» et aujourd’hui «John Wick», Keanu Reeves a incarné les plus grand héros au cinéma mais s’est toujours montré très discret. Peu de tapis rouges, presque pas d’avant-première et rarement de colonnes dans les magazines people.

Pourtant, pour Saint Laurent, il a accepté de prendre la pose. Des photos en noir et blanc d’une élégante sobriété signées par une autre icône: le Britannique David Sims.

Cheveux longs, barbe assumée et lunettes foncés, le (toujours) beau Keanu incarne la collection du Belge Anthony Vaccarello. Des pièces simples, intemporelles, éternellement belles qui lui collent à la peau.