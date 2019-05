Comment programmer l’envoi d’un SMS

Sur Android, une simple application gratuite permet d’envoyer facilement des SMS à une heure et à une date précise. Monkey Business - stock.adobe.com

Voici comment envoyer à une heure et une date précise un SMS encodé et programmé par vos soins.

Régulièrement remplacé par la messagerie instantanée, le SMS est en perte de vitesse.

WhatsApp, Facebook Messenger et consorts relèguent au second plan le bon vieux Short Message Service (SMS).

Un brin désuet, le SMS est quand même susceptible de nous rendre de fiers services.

Peu importe le téléphone, c’est un système universel. Il n’est pas nécessaire d’être connecté à la 3G/4G ou au Wi-Fi pour envoyer et recevoir des SMS.

Mieux, sur smartphone, il suffit d’installer une application gratuite pour envoyer automatiquement des SMS préalablement encodés par vos soins.

Cette programmation peut s’appliquer à un seul message à envoyer une seule fois («Ton rendez-vous au garage est dans une heure») ou à un même message expédié tous les jours à la même heure.

La procédure

Voici la procédure à suivre pour programmer l’envoi de SMS sur un smartphone Android.

1. Sur Google Play sur votre smartphone, télécharger l’application gratuite Do It Later.

2. Lancer l’application Do It Later.

3. Initier une nouvelle programmation en appuyant sur + en bas à droite.

4. Au premier lancement de l’application, accorder les autorisations réclamées.

5. Appuyer sur Message.

Après installation et lancement de l’application Do It Later, il suffit d’appuyer sur + puis sur Messager pour initier la procédure de programmation d’un SMS. Captures d’écran

6. Appuyer sur Taper un nom, encoder les premières lettres du nom de destinataire et valider le Contact lorsqu’il apparaît dans la liste déroulante.

7. Appuyer sur Taper un message et encoder votre SMS.

8. Appuyer sur un délai d’envoi proposé: dans 15 minutes, dans 1 heure, dans 3 heures, demain. Appuyer sur Habitude pour sélectionner très précisément le jour et l’heure, à la minute près.

9. Valider la programmation en appuyant sur la flèche en haut à droite.

10. Au premier lancement de l’application, accorder les nouvelles autorisations réclamées.

Les étapes sont intuitives: choisir un Contact, écrire son message, choisir un délai puis confirmer l’ensemble. Captures d’écran

Bon à savoir Pour éliminer la publicité de l’application, il est nécessaire de débourser 3,49€ pour acquérir l’édition Premium de Do It Later.

L’astuce

En appuyant sur Répéter, il est possible de choisir la fréquence à laquelle un même SMS sera envoyé automatiquement: toutes les heures, tous les jours, hebdomadaire, mensuel…

L’application Do It Later peut envoyer un même à intervalles réguliers. Captures d’écran

Sur iPhone

Comme c’est souvent le cas, les seules solutions efficaces sur iPhone sont exclusivement payantes.

Exemple: pour envoyer automatiquement des SMS avec l’appli Schedule, il est obligatoire d’opter pour la version payante (3,49€).