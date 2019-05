Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Valentin Vermeesch est bien mort noyé; Patrick Bruel fête ses 60 ans à Forest; le Standard, un arbitre pour le titre à la hauteur? Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 14 mai.

Assassinat de Valentin Vermeesch: le Wanzois est bien mort noyé

Ce mardi matin, le médecin légiste Philippe Boxho a évoqué l’autopsie qu’il a pratiquée sur le corps de Valentin, le soir-même de la découverte du corps.

«Ce n’est pas moi qui ai fait la descente sur les lieux mais le corps était déjà dans un état de putréfaction fort avancé, rappelle d’emblée le docteur Boxho. J’ai ensuite réalisé seul l’autopsie du défunt, le jour-même, sur un corps très abîmé, donc.»

Le médecin légiste n’a donc pas pu pas noter d’éventuelles lésions de surface mais il sait qu’elles ont forcément existé puisqu’il a trouvé des hématomes en profondeur.

«S'il a tenu 15 secondes en apnée, c'est beaucoup…»

«Môssieur m’a laissée avec 60.000€ de dettes sans verser un centime de pension alimentaire en 3 ans»

Un collectif de femmes s’est réuni devant le Palais de Justice de Bruxelles pour dénoncer l’abandon de famille dont leurs enfants, et elles par ricochet, sont victimes.

Elles plaident pour la suppression du plafond qui conditionne le versement des pensions alimentaires non payées par les pères.



La Louvière ouvre un nouveau musée… pour une nuit

Les vieux objets de votre grenier peuvent finir au musée. La preuve ce vendredi à La Louvière, à l’occasion de la première nuit des musées. Si quatre musées y participent, un cinquième ouvrira juste pour l’occasion. Ce qu’il contiendra: l’histoire de La Louvière, par les Louviérois.



INTERVIEW | Samuel remporte Top Chef: «Un vrai parcours du combattant»

Un chèque d’un peu plus de 53 000 euros. C’est la somme que va recevoir Samuel Albert après sa victoire face à Guillaume Pape dans la finale de la 10e saison de Top Chef, diffusée hier soir sur RTL TVI.

Il s’agit de la deuxième plus petite somme remportée par un vainqueur depuis l’instauration de la proportionnalité du gain par rapport au pourcentage des votes en 2014 (saison 5). Preuve que la finale entre les deux potes a été très serrée (53,08% des voix pour Samuel contre 46,92% à son concurrent). Interview avec celui qui est encore chef à l’Ambassade de Belgique au Japon pour quelques mois.



Patrick Bruel fête ses 60 ans à Forest: quelle surprise lui préparent (encore) ses fans belges?

Alors qu’il fêtera son anniversaire ce mardi soir à Forest National avant d’enchaîner avec deux autres dates bruxelloises le 15 et le 16 mai, Patrick Bruel devrait recevoir un accueil exceptionnel de son public belge. Et de son incontournable fan-club…



L’homophobie, si loin du hors-jeu

C’est à un des derniers tabous du sport, et plus particulièrement du football que s’attaque le documentaire diffusé ce soir sur France 2. «Footballeur et homo», comme l’annonce le titre du sujet, Yoann Lemaire est le premier footballeur amateur de France à avoir osé annoncer à ses équipiers de club qu’il est gay. C’était en 2009, dans une petite équipe d’un village des Ardennes française et la suite ne s’est pas bien passée



Élections 2019 | À quel point l’électeur est infidèle?

On sait désormais dans quelle mesure les électeurs sont indécis, on a pu le constater à la lecture des résultats du sondage que nous avons commandé avec Moustique au bureau d’études de marché et de marketing iVOX. Mais à quel point l’électeur est-il «infidèle»?

Un certain nombre de «quasi-certitudes» sur le comportement des électeurs ont été ébranlées «au cours des dernières décennies», selon le Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp). «En particulier, la force du lien partisan s’est vue remise en cause. Cet élément s’inscrirait dans un phénomène plus large, à savoir celui d’une désaffection des citoyens envers le système politique dans son ensemble, voire envers la démocratie représentative.»

Ce qui a sonné le glas du mythe de l'électeur fidèle

Football: Osimhen peut rêver plus grand

Victor Osimhen deviendra-t-il le transfert sortant le plus cher du Sporting Charleroi? Sans doute. A 20 ans, le Nigérian prêté par Wolfsburg a encore prouvé samedi face au – faible – Beerschot qu’il rassemblait les qualités nécessaires pour, déjà, rejoindre un club d’une envergure supplémentaire. Grand, puissant, rapide et généreux dans l’effort, Osimhen sait qu’il doit cependant encore augmenter son ratio occasion/but. Mais il y travaille.



Le Standard, un arbitre pour le titre à la hauteur?

Huit ans après, un Genk – Standard pourrait être décisif pour le titre de champion, lors de la dernière journée, ce dimanche. Cela concernerait Genk, pas le Standard, et la tension ne serait pas la même, mais le scénario est à envisager. Il faudra d’abord voir comment tournera la neuvième journée, jeudi. Car l’affaire pourrait être pliée si Genk, contre Anderlecht, fait un meilleur résultat que Bruges, qui se déplacera au Standard.

Cette semaine, les Rouches seront donc à la fois arbitres pour le titre et en course pour arracher la troisième place.



VIDÉO | Économie: former pour enrayer la pénurie de main-d’œuvre

3 000 offres d’emploi non rencontrées sur un semestre de 2018. Certains partis plaident pour revoir les missions du Forem.

La vidéo du débat entre les têtes de liste luxembourgeoises.

