L’appel à la grève du sexe d’Alyssa Milano ne fait pas l’unanimité

L’actrice Alyssa Milano a appelé à une grève du sexe en réponse à une loi très restrictive sur l’avortement en Géorgie. Cet appel, qui se veut féministe, est déjà très contesté.

Mardi dernier, le gouverneur de Géorgie a signé une loi très restrictive sur l’avortement, et ce malgré les menaces de boycott de nombreuses stars de Hollywood.

La loi interdit aux femmes de cet État conservateur du sud des États-Unis d’avorter dès que les battements de cœur du fœtus peuvent être détectés.

Une manière, à peine masquée, d’interdire l’avortement? En effet, le cœur d’un fœtus peut être entendu dès la sixième semaine de grossesse, quand de nombreuses femmes n’ont pas encore conscience d’être enceintes. Les habitantes de cet État pratiquant l’IVG s’exposent donc à des poursuites pénales.

Des textes similaires, adoptés dans le Kentucky et le Mississippi, ont été bloqués par des tribunaux et il est probable que la loi de Géorgie connaisse le même sort. La procédure risque de prendre du temps.

Appel à la grève du sexe

En attendant l’issue de cette bataille juridique, l’actrice Alyssa Milano, très impliquée dans le mouvement #MeToo, appelle toutes les femmes à une grève du sexe.

«Tant que nous les femmes, nous n’aurons pas le droit de disposer de nos corps, nous ne pouvons pas prendre le risque de tomber enceinte, a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux. Abstenez-vous de toute relation sexuelle jusqu’à ce que nous retrouvions notre autonomie.»

Très rapidement, cet appel a été décrié sur les réseaux sociaux. Des féministes ont reproché à l’actrice d’avoir une lecture machiste des relations sexuelles.

En France, la secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a vivement critiqué la position de la comédienne.

«Faire la grève du sexe, c’est se priver soi. Il est temps de considérer que les femmes aussi ont droit à une sexualité libre et épanouie et de cesser d’envisager la sexualité des femmes comme quelque chose qui aurait pour but d’être agréable pour… les hommes!», a-t-elle écrit.

Le boycott des tournages mitigé

Les appels à boycotter les tournages en Géorgie, état qui a séduit Hollywood avec des dispositifs fiscaux très attractifs, ont reçu un accueil tout aussi mitigé.

Alec Baldwin, Don Cheadle, Ben Stiller, Mia Farrow, Amy Schumer et plusieurs autres acteurs avaient effectivement avancé des menaces de boycott.

Quant à Alyssa Milano, ironie du sort, elle est elle-même contractuellement tenue d’achever en Géorgie le tournage de la série télévisée «Insatiable».