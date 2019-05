VIDÉO| Quand Alex Vizorek se moque de Gad Elmaleh et de ses accusations de plagiat

Ce lundi soir, lors de la cérémonie des Molières 2019, Alex Vizorek s’est fendu d’un sketch largement inspiré de Gad Elmaleh, accusé à plusieurs reprises de plagiat.

Ce lundi 13 mai, Alex Vizorek a enfilé le costume de maître de cérémonie pour la 31e Cérémonie des Molières, qui récompense le petit monde du théâtre français.

Premier Belge à se prêter à l’exercice, il n’a pas démérité.

En cours de soirée, il a fait une allusion, absolument pas subtile, aux accusations de plagiat qui courent derrière Gad Elmaleh.

L’humoriste belge a repris plusieurs répliques de son homologue français avant de se fendre d’un: «Oui, ce sont des observations! Les observations ça appartient à tout le monde. Et si on ne peut plus rendre hommage à son idole».

Depuis 2017, Gad Elmaleh (aux côtés d’autres humoristes français) est accusé d’avoir plagié de nombreux artistes pour monter ses spectacles.

La chaîne Youtube CopyComic a diffusé plusieurs vidéos troublantes dénonçant des cas «de coïncidences ou de plagiat» dans le fief des humoristes français.

En avril, Gad Elmaleh a répondu aux accusations sur Europe 1. Il y défendait partir d’observations, qui n’appartiennent à personne, pour écrire ses spectacles.

«Par exemple, avait-il décrit, quand vous faites chauffer un plat au micro-ondes, au bout de quatre minutes vous le ressortez, le plat est brûlant et l’intérieur est froid. Ce n’est pas une invention. C’est un point de départ pour écrire un petit sketch. Dans notre entourage proche, on a compté 14 ou 15 humoristes, entre des Français, des Anglais, des Ecossais qui avaient la même observation. C’est pas la même vanne, c’est une observation qui n’appartient à personne.»

+ LIRE AUSSI| Gad Elmaleh: les sketchs basés sur des « observations qui n’appartiennent à personne »