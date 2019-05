Anderlecht: Leander Dendoncker tacle l’ancienne direction

Dans une interview accordée à un média flamand, le Diable rouge épingle notamment l’ancienne direction d’Anderlecht.

S’il renaît depuis qu’il a rejoint Wolverhampton et la Premier League, Leander Dendoncker n’oublie pas qu’il a vécu de gros moments de doute lorsqu’il évoluait à Anderlecht.

«Ma dernière saison (à Anderlecht) était difficile, admet-il dans «De Zondag». C’était aussi la saison la moins bonne de ma carrière.»

Selon Leander Dendoncker, ses contre-performances sur le terrain s’expliquaient notamment par de gros soucis en interne, à Neerpede: «Je voulais partir durant l’été 2017 et la direction avait fait des promesses. Mais elles n’ont pas été tenues. Et des choses se sont aussi passées avec mon manager.»

Anderlechtois pendant près de dix ans (de 2009 à 2018), le Diable rouge a également son avis sur la mauvaise passe que traversent actuellement les Mauves.

«J’ai vu beaucoup de matches et ce n’était simplement pas bon, résume-t-il. Ça me fait mal. Anderlecht est mon club de cœur, malgré ce qu’il s’est passé la saison dernière. Je ne l’avais absolument pas vu venir. Oui, la direction a changé beaucoup de choses et c’est toujours difficile, mais Anderlecht 5e du championnat… Je pensais que le fond avait été atteint la saison dernière quand nous avions fini à la troisième place. Mais apparemment pas.»