Dix activistes exigeant l'urgence climatique en Australie arrêtés à Sydney

(Belga) Dix activistes de l'ONG Greenpeace ont été arrêtés mardi à l'aube en Australie, alors qu'ils menaient une action sur l'iconique pont qui enjambe la baie de Sydney. Trois autres étaient suspendus à des cordages et présentaient des pancartes exigeant des mesures en faveur du climat à quatre jours d'un scrutin fédéral. L'ONG plaide pour que le gouvernement déclare une urgence climatique.

Vers 05h00 du matin, l'équipe de surveillance du pont, baptisé Harbour Bridge, a aperçu plusieurs personnes sur l'infrastructure. Certains activistes ont été détenus, en attendant l'arrivée de la police, mais d'autres ont grimpé sous le pont avant de se suspendre à l'aide de cordes durant l'heure de pointe, a confirmé un porte-parole de la police à SBS News. Les dix activistes ont été emmenés au poste de police pour y être entendus et les forces de l'ordre tentaient de déloger les autres restés suspendus. L'ONG Greenpeace affirme que les activistes sont des grimpeurs professionnels et qu'ils ont été rejoints par des manifestants sur place. Les slogans "fin au charbon" ou "100% énergie renouvelable" étaient inscrits sur leurs pancartes. "L'Australie fait face à une urgence climatique", a déclaré le CEO de Greenpeace Australie, David Ritter, mardi. "Brûler du charbon est la première cause du changement climatique en Australie - nous sommes ici pour dire que ça suffit", a-t-il ajouté. L'Australie dépend du charbon pour sa production d'électricité et exporte également massivement ce combustible fossile. Cette dépendance contribue à placer le pays de 25 millions d'habitants comme le 10e émetteur de carbone par personne au monde, selon les chiffres 2017 du Global Carbon Atlas. L'action climatique s'est imposée comme une thématique centrale de la campagne électorale en Australie en vue du scrutin fédéral le 18 mai prochain. Greenpeace demande au Premier ministre Scott Morrison, candidat à sa réélection, de déclarer une urgence climatique et enjoint le prochain gouvernement à prendre des mesures en faveur du climat. Un récent sondage réalisé par l'institut Lowy indique que 61% des électeurs souhaitent que la question climatique soit traitée par le gouvernement, toutefois les promesses de campagnes des candidats conservateurs et travaillistes restent timides à cet égard. (Belga)