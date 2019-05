Assises Hainaut - "Jean-Gabriel Matterne a besoin d'être admiré" (psychiatre)

Lundi, la cour d'assises du Hainaut a procédé à l'audition des experts en santé mentale qui ont rencontré Jean-Gabriel Matterne, un mois après son inculpation pour l'assassinat de Tay Cruz, commis en mai 2017 à Bléharies. Selon ces experts, l'accusé présente des traits de narcissisme avec une image de soi assurée et élevée. "Jean-Gabriel Matterne a besoin d'être admiré", a commenté le psychiatre.

Selon ces experts, l'accusé s'est présenté à eux comme "la victime de la victime", et a déclaré que sa relation extra-conjugale avec la prostituée brésilienne était basée sur le mensonge et la tromperie. "Il lui a donné beaucoup, elle voulait beaucoup et prenait sa famille en otage. Il a motivé son geste par la protection de sa famille", a commenté un expert.

Mais l'accusé semble avoir changé de mobile. Lundi, il a déclaré qu'il était prêt à assumer l'éducation du garçon qu'attendait Tay mais qu'il s'était senti trahi quand il a découvert, en avril 2017, qu'elle continuait à se prostituer.

La question du mobile est au coeur du débat. Pour le reste, l'accusé est en aveux d'avoir drogué sa maîtresse avec des somnifères, de l'avoir embarquée dans sa voiture dans laquelle il avait placé un câble électrique et un bidon d'essence. Alors qu'il avait laissé son téléphone, éteint chez lui à Genappe, il s'est dirigé vers la frontière.

A 12h47, sa voiture a traversé la frontière à Bléharies, près de Tournai. Cinq minutes plus tard, un panache de fumée a été aperçu à un kilomètre de là. A 12h59, sa voiture a repassé la frontière. Il était chez lui à 14h34, heure à laquelle il a réactivé son téléphone. Le corps carbonisé de Tay dans le fossé a été découvert à 16h23 par un garde-chasse.

Lundi, un médecin légiste a confirmé que Tay était décédée avant l'incendie. Une strangulation avec un lien est compatible avec l'examen du corps.

L'audience reprendra mardi à 9h avec l'audition d'autres témoins.