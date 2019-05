Namur: pour que les piétons ne prennent pas leurs jambes à leur cou

Un tract est distribué aux piétons qui fréquentent le quartier du Grognon. Ceux-ci ne peuvent plus contourner l’esplanade, ni emprunter le pont de France. Un itinéraire bis, en jaune, les invite à utiliser les rues Notre-Dame et de la Sarasse pour accéder au centre-ville. Les pointillés signalent que les quais, les bateaux, et les arrêts de bus restent accessibles. Ville de Namur – Namur Mobilité