TC Charleroi - Peu d'éléments contre le père Samuel, selon le ministère public

La partie civile a pris la parole lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour évoquer les manoeuvres du père Samuel. Le substitut Daniel Marlière a conclu cette première audience avec son réquisitoire. Pour le ministère public, certaines préventions sont prescrites et le dossier est également trop léger pour condamner les prévenus.

Pour la partie civile, représentée par Me Dominique Grisay, les manoeuvres frauduleuses du père Samuel ressemblent aux pickpockets et donc à de l'escroquerie. "On prend le portefeuille de ses fidèles pour ensuite le passer derrière lui à quelqu'un d'autre afin d'effectuer les manoeuvres financières. Les deux personnes présentes devant moi ont perdu gros dans l'histoire", a-t-il déploré.

Vincenzo D.R., une des parties civiles, a ainsi été, pendant une dizaine d'années, le chauffeur du prêtre. Il devait l'emmener à ses rendez-vous professionnels avec sa voiture. "Il lui est même arrivé d'aller jusqu'en Allemagne. Il a fait 120.000 kilomètres en un an pour servir le père Samuel. Sans, bien sûr, ne rien recevoir en retour pour, au moins, rembourser l'essence utilisée."

Pour le substitut Daniel Marlière, malgré les comportements suspects, les preuves sont légères ou absentes du dossier. "Les faits sont prescrits pour la prévention de célébration illégale de mariage et d'exercice illégal de médecine", a-t-il par exemple indiqué. La prévention de violation du secret professionnel ne semble en outre pas être établie, selon le ministère public.

Concernant le coeur du dossier, soit l'escroquerie, le substitut se montre catégorique: "les manoeuvres financières ressemblent plus à des actes de gestion. Pour le père Samuel, il y a des éléments généraux mais sans plus. On est face à une somme qui est indéterminée par la partie civile. Je ne vois plus le rapport avec un éventuel acte frauduleux", a dit Daniel Marlière.

La seconde audience du procès est fixée au 27 mai.