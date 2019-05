Les travaux du quartier de la Confluence suivent leur cours à Namur, ont indiqué lundi leurs différents responsables. La finalisation du chantier dans sa globalité est toujours espérée pour décembre 2020, comme annoncé en février dernier.

Comme prévu, la construction du tunnel qui doit relier le parking du Grognon au Parlement wallon devrait être terminée mi-aout. L'Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne "enjambant" la Meuse entre Jambes et le Grognon, devait, elle, être opérationnelle fin aout, au lieu de courant juillet.

La fin des travaux de voiries, qui incluent notamment la construction d'un grand rond-point pour fluidifier la circulation, est toujours annoncée pour décembre 2020.

Pour ce qui est du NID (espace Namur intelligente et durable), la clôture des travaux est confirmée pour septembre 2020.

La partie qui pose le plus de problèmes est le réaménagement des voiries, étant donné la complexité du chantier. Le Service Public de Wallonie espère encore que tout sera fini pour février 2020, mais "il est probable que ce sera plutôt en juin", a regretté Erwin Marchal, de la Direction des routes de Namur.

En revanche, le chantier du parking de 5.000 mètres carrés qui doit voir le jour sous le quartier de la Confluence avance bien. Conformément à son engagement, la société De Graeve devrait donc être en mesure de livrer l'ouvrage en décembre 2020, a affirmé le directeur de sa division génie civil, Clément Daveugle.

Enfin, l'esplanade qui viendra coiffer l'édifice devrait elle être érigée de mi-novembre à fin décembre 2020.

En termes de circulation, les piétons ne pourront plus emprunter le trottoir qui jouxte le Parlement de Wallon face au Grognon. Cette mesure sera d'application dès le 15 mai pour une période de trois mois, une déviation étant mise en place via la rue Notre-Dame. Les automobilistes devraient eux pouvoir profiter dès mi-novembre d'un nouveau rond-point temporaire, plus grand. La Ville de Namur précise à ce sujet qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la vie des usagers et éviter tout danger.

"Il s'agit d'un des plus grands chantiers de Wallonie avec de nombreux intervenants", a commenté Luc Gennart, échevin des Voiries et de l'Equipement public. "Pour l'instant, nous tenons le cap pour fin 2020 et nous avons bon espoir que tout soit terminé dans les délais." "Après, il faudra encore compter quelques mois pour compléter l'espace, notamment en ce qui concerne les services horeca", a-t-il ajouté.