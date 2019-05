Giro: Elia Viviani (Deceuninck) déclassé, Gaviria remporte finalement la troisième étape

Le champion d’Italie Elia Viviani (Deceuninck) s’était imposé au sprint lors la troisième étape du Giro, lundi, à Orbetello (centre-ouest). Mais les commissaires ont décidé de le déclasser et de donner la victoire à Fernando Gaviria (UAE).

L’Italien Elia Viviani a perdu sur le tapis vert sa victoire dans la 3e étape du Giro, après un écart dans le sprint.

Les commissaires ont déclaré vainqueur le Colombien Fernando Gaviria, deuxième sur ligne, lundi, à Orbetello.

The Jury watched the video footage of the sprint and has decided to relegate Elia Viviani. The winner is Fernando Gaviria. | La giuria ha visionato il filmato e ha declassato Elia Viviani. La vittoria va a Fernando Gaviria. #Giro