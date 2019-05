VIDEOS | La vie sous-marine en Wallonie picarde au musée d'histoire naturelle de Tournai

L’exposition « De l’autre côté du miroir » vous invite à découvrir la richesse des milieux subaquatiques de notre région. Elle vous plonge dans cet univers jusqu'au premier septembre au sein de l'espace des expos temporaires du musée d'histoire naturelle de Tournai.

En se promenant au bord d’un étang, d’une rivière ou d’une ancienne carrière inondée, on imagine difficilement les richesses qui se cachent sous la surface.

C’est précisément pour mettre la diversité de cette faune et flore subaquatiques à la portée de tous les regards qu’une dizaine de plongeurs ont exploré les fonds sous-marins de Wallonie picarde. Pas toujours avec des bouteilles d’air sur le dos ; un masque et un tuba suffisaient pour explorer certains plans d’eau peu profonds, mais qui pouvaient néanmoins abriter certains trésors.

Leurs observations, les hommes-grenouilles les ont immortalisées sur la carte mémoire de leur appareil photo pendant environ deux ans. Leurs différents clichés constituent la trame de l’exposition « De l’autre côté du miroir » réalisée sous la houlette de l’ASBL « Contrat de rivière Escaut-Lys ».

Le travail a également débouché sur la rédaction d’un

ivre reprenant les plus belles photos montrant carpes, brochets, perches voisinant des écrevisses, anodontes ou autres curiosités subaquatiques locales.

L’exposition dédiée à ce travail rassemble une quinzaine de panneaux didactiques au sein de l’espace dédié aux expos temporaires du musée d’histoire naturelle. Des aquariums renferment également des spécimens de la faune et flore sous-marines en Wapi et des boîtes-loupes permettent de découvrir certains détails sur les plus petits spécimens.



L’exposition se tient jusqu’au premier septembre au sein du musée d’histoire naturelle de Tournai, dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville. Tel. : 069/332343

++ Revoir toutes nos vidéos sous-marines en cliquant ici ++