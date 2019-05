Bruxelles: deux «guinguettes» estivales de plus dans les parcs

Cet été, il y aura un total de 7 «guinguettes» dans différents espaces verts de la Région.

Des «guinguettes», ces kiosques éphémères qui servent de bars et de points de rencontre et d’animation dans plusieurs parcs bruxellois durant la belle saison, sont installées depuis 2017 par Bruxelles Environnement. Cet été, il y en aura un total de 7 dans différents espaces verts de la Région, communique l’administration lundi.

Il y en a deux de plus que les années précédentes, avec l’ajout de la guinguette «Jeanne» au Rouge-Cloître et d’«André» au Parc de Laeken. Les autres espaces verts qui bénéficient d’un «pop-up bar» jusqu’en septembre, avec produits locaux et bio, sont le parc du Cinquantenaire, l’abbaye de La Cambre, le parc Duden, le parc Roi Baudouin et le parc Georges Henri.

La guinguette du Cinquantenaire a déjà ouvert la semaine dernière (mercredi 8 mai), ainsi que celles de la Cambre et du parc Duden (samedi 11), les autres verront les premiers rafraîchissements passer le comptoir samedi prochain (18 mai) ou le 8 juin.

Les riverains et associations locales qui souhaitent proposer des activités autour de ces espaces («contes, yoga, quelques notes de bal musette ou encore des pas de tango») peuvent encore se manifester auprès de Bruxelles Environnement.