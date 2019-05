INFOGRAPHIES | Pourquoi Pep Guardiola est le meilleur entraîneur à l’heure actuelle

En remportant dimanche le titre de champion d’Angleterre avec Manchester City, Pep Guardiola a soulevé un 26e trophée en tant que coach principal.

Il est, à n’en pas douter, l’un des meilleurs entraîneurs en exercice. Si ce n’est LE meilleur…

26 trophées en 10 saisons

Si l’on s’arrête simplement au nombre de trophées glanés, seul José Mourinho fait mieux. En effet, si le Catalan a déjà récolté dans sa besace pas moins de 26 trophées collectifs, le Portugais en compte, pour sa part, 33. Mais le «Special One» a débuté sa carrière d’entraîneur bien avant Guardiola, soit huit ans plus tôt. Cela reste cependant loin d’un sir Alex Ferguson qui, avec 48 trophées remportés à la tête d’Aberdeen puis Manchester United, reste l’incontestable numéro un parmi les coaches à la retraite.

Avec une moyenne de 2,6 trophées par saison prestée (il avait pris une année sabbatique en 2012-2013), Guardiola devance ainsi Mourinho, dont la moyenne est de 1,94 trophée/saison prestée.

75% de victoires

Ce qui impressionne dans le chef du Catalan, c’est donc le fait qu’il gagne la plupart des compétitions auxquelles il prend part. Et la plupart des matches!

Avec 433 victoires en 581 matches officiels, Pep présente en effet un impressionnant bilan de 74,5% de victoire, soit 3 matches sur 4. Cet état de fait lui rapporte ainsi la bagatelle de 2,38 points de moyenne par match disputé.

À titre de comparaison, Mourinho présente un bilan de 64,46% de victoires et 2,13 points par match. Carlo Ancelotti, qui complète l’actuel top 3 des entraîneurs en activité, affiche, lui, un ratio de 60,11% de victoire et une moyenne de 2,02 points par match disputé.

Si l’on enlève les partages réalisés -au nombre de 83-, Guardiola ne perd en outre qu’une fois tous les 10 matches (11,18%), là où Ancelotti (18,4%) et Mourinho (20%) sont deux fois plus souvent défaits.

Certes, Guardiola n’a coaché que des grands clubs. Carlo Ancelotti s’était par exemple révélé avec Parme après une saison inaugurale à la tête de la Reggiana, tandis que Mourinho avait essuyé ses premières armes à Benfica et, surtout, Leiria, avant de conquérir une première fois l’Europe avec Porto.

Klopp, la bête noire

On ne peut d’ailleurs s’empêcher de se demander si Jürgen Klopp (51,5% de victoires et 1,78 point de moyenne par match disputé), actuel coach de Liverpool et véritable bête noire de Guardiola, ne se mêlerait pas à ce trio s’il s’était plus rapidement retrouvé à la tête d’une plus grosse cylindrée que ne l’était Mainz, club de seconde zone qu’il a coaché durant sept saisons avant de prendre en charge Dortmund puis, plus récemment, le club de la Mersey.

D’ailleurs, l’Allemand est, à ce jour, le seul coach pouvant se targuer de présenter un bilan positif face à Guardiola. Si l’on prend en effet l’ensemble des coaches ayant affronté le Catalan au minimum à cinq reprises, Jurgen Klopp s’est imposé à 8 reprises (pour 6 victoires de Guardiola et 2 partages) en seize confrontations. Cela signifie que Pep ne prend donc en moyenne «que» 1,25 point par rencontre disputée contre l’équipe dirigée par le Teuton.

À la lueur de tels chiffres, il devient en effet difficile de contester le titre honorifique et subjectif de meilleur entraîneur en exercice au Catalan…