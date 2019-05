Marc Grosjean remplace Dante Brogno sur le banc du RFC Liège

Après trois ans de collaboration, le club sang & marine et Dante Brogno ont décidé de se quitter, Marc Grosjean le remplace.

Arrivé sur les hauteurs de Liège voici trois ans, Dante Brogno ne prolongera pas pour une quatrième saison consécutive à la tête des Sang & Marine.

«Le CA du RFCL et Dante Brogno ont décidé d’un commun accord de ne pas prolonger leur collaboration», a ainsi indiqué le club liégeois via un bref communiqué. «Le club remercie vivement Dante pour le travail colossal de ces 3 ans et lui souhaite le meilleur pour la suite.»

Après avoir mené le club en D1 Amateurs, l’ancienne vedette du Sporting de Charleroi, passé par l’Olympic de Charleroi (2009-2010), l’Union Saint-Gilloise (2010-2012), Tubize (2012-2014) et La Louvière (2015-2016) avant d’atterrir à Rocourt, va donc se chercher un nouveau défi.

Quant au successeur du Carolo, la direction liégeoise a annoncé lundi qu’il s’agissait de Marc Grosjean.

«Il s’agira d’un retour pour le technicien liégeois de 56 ans, qui a déjà coaché le RFCL en 2001-2002», a stipulé le club liégeois.

Dernièrement, Grosjean avait occupé les fonctions de T1 à l’Excelsior Virton, au sein de la même division, avant d’être renvoyé et remplacé par David Stevaert, lequel a depuis également pris la porte du club gaumais.