«Chante, danse et mets tes baskets»: les Forbans à Alleur à la fin de l’été

L’International Vintage Festival devrait encore attirer des milliers de personnes au château de Waroux, du 30 août au 1er septembre. Au rayon musical, l’organisation annonce la présence des Forbans, dignes représentants du rockabilly à la française.

«Chante, chante, danse et mets tes baskets, chouette, c’est sympa tu verras…»

Le refrain des Forbans fait partie de ces rengaines qui ne vous quittent plus, une fois que vous les avez en tête. Bonne nouvelle, pour tous les amateurs du genre: le plus célèbre des groupes de rockabilly français se produira en région liégeoise, le 31 août prochain, à l’occasion de sa seule et unique date de la saison en Belgique.

Les Forbans, groupe qui existe depuis 1978, se produiront dans le cadre de l’International Vintage Festival. Ce rendez-vous a vu le jour en 2013 du côté d’Awans et est implanté depuis deux ans au château de Waroux, dans la commune d’Ans. Il s’agissait au départ d’un festival consacré aux voitures ancêtres, qui n’a cessé de prendre de l’ampleur pour devenir au fil des années un grand rendez-vous des amateurs de l’atmosphère des sixties.

Quelque 15 000 visiteurs et 1 480 voitures ancêtres ont participé à l’édition 2018 du festival. Cette année encore, de nombreuses animations sont programmées: ancêtres, «wedding chapel», défilé de pin-up, etc.

Les concerts sont devenus incontournables également. L’an dernier, l’affiche était rehaussée par la présence de Linda Gail Lewis, la sœur du légendaire Jerry Lee Lewis. Cette année, ce sont donc les Forbans qui tiennent le haut de l’affiche, en compagnie notamment de Burt Blanca, un des pionniers du rock en Belgique.

International Vintage Festival Belgium – Du 30 août au 1er septembre au château de Waroux (Ans) – Infos et préventes sur www.vintage-festival.be