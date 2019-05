VIDÉO | NBA: l’incroyable «buzzer beater» de Leonard qui propulse les Raptors en finale de conférence

Kawhi Leonard a littéralement fait exploser la Scotiabank Arena en offrant la qualification pour la finale de conférence à Toronto dans les tout derniers instants du match décisif.

Quelle folie! Lorsque Kawhi Leonard, qui a beau être l’un des meilleurs joueurs de la ligue, allait s’enfermer dans le coin de la raquette à moins d’une seconde de la fin du Game 7, le match décisif, qui aurait cru que son tir entrerait?

Non sans rebondir quatre fois (!) sur l’anneau tandis que le buzzer avait déjà sonné la fin des hostilités, le ballon envoyé par Leonard par-dessus Joel Emiid et en léger déséquilibre délivrait ainsi une salle pleine de ses 20 000 fans en ébullition et, pour le coup, en suffocation.

Grâce à ce panier sorti de nulle part, Toronto efface les Sixers de Philadelphie au meilleur des sept matches (90-92 dans ce match décisif) de leur confrontation et file tout droit en finale de conférence où ils affronteront les Bucks de Milwaukee.