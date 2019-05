La Wallonie investira, d’ici 2024, 113 millions d’euros dans ses Ravel

Le réseau existant sera entretenu et amélioré pour que puissent cohabiter les différents types d’usagers. ÉdA – Mathieu Golinvaux (Illustration)

Le gouvernement wallon vient d’adopter le plan Ravel 2019-2024 qui prévoit notamment un investissement régional de 113 millions d’euros à l’horizon 2024.

L’aménagement des chainons permettant d’accéder aux gares et pôles multimodaux en sera l’une des priorités. Dans ce cadre, le concept des ‘autoroutes cyclables’sera mis en œuvre dans les principales agglomérations (Liège, Charleroi, Namur et Mons-Borinage) afin de créer de véritables corridors vélo, sécurisés et éclairés.

Le réseau existant sera quant à lui entretenu et amélioré pour que puissent cohabiter les différents types d’usagers. Et en milieu rural, des pré-Ravel seront aménagés afin de rencontrer tant les besoins de mobilité et que de développement du vélo de tourisme.

«Grâce à ce plan, la Wallonie s’offre une vision forte et les moyens de développer son réseau autonome des voies lentes pour en faire la véritable colonne vertébrale des déplacements doux et actifs», a commenté le ministre régional des Transports, Carlo Di Antonio.