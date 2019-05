Vincent Kompany évoque son avenir: «On va discuter, mais qu’est-ce que j’aime ce club»

Vainqueur de son 4e titre avec Manchester City, Vincent Kompany est apparu aussi heureux que s’il s’agissait du premier et a évoqué son avenir au micro de VOO Sport.

En s’imposant à Brighton dimanche, Manchester City n’a pas tremblé. Avec ses deux Diables rouges Kevin De Bruyne et Vincent Kompany, les Citizens n’ont douté que 20 minutes avant de s’envoler vers leur 6e titre de champion d’Angleterre.

Titularisé au centre de la défense avec le brassard de capitaine au biceps, «Vince The Prince» n’était pas le moins heureux à l’issue des débats, lui qui s’offre ainsi un 4e titre de champion outre-Manche. «Je suis comme un gosse», a ainsi indiqué Kompany au micro de VOO Sport, avant d’ajouter: «Cette médaille-là est spéciale».

Pour quelle raison est-elle spéciale? S’agirait-il de la dernière que Kompany accrochera autour du coup en tant que joueur de City? «Je suis tellement fier de cette équipe, tellement fier de ce qu’on a accompli, je suis tellement content», a-t-il dans un premier temps précisé. «On a dû gagner 14 matches consécutifs et battre la meilleure équipe au monde… après nous bien sûr!», a encore analysé le Diable rouge.

Interrogé également sur son avenir, Kompany a réagi: «D’abord on fait le triplé (NDLR: City joue samedi la finale de la FA Cup contre Watford), ensuite on discute de toutes les possibilités. Je suis en famille ici, City, c’est ma famille. On va discuter en famille. […] Mais qu’est-ce que j’aime ce club, qu’est-ce que je suis content d’être ici…»