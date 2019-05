«Quoi, ma gueule?»: le vibrant hommage de Metallica à Johnny Hallyday au Stade de France

Plusieurs membres de Metallica ont offert un moment rare lors du concert du groupe au Stade de France, hier soir, en reprenant un titre de Johnny Hallyday.

De passage en France, Metallica avait préparé une surprise au public du Stade de France. Lors de son concert ce dimanche soir, le groupe a offert une reprise de «Ma gueule», pour rendre hommage à l’immense Johnny Hallyday.

«Dès qu’on commence, je voudrais que vous chantiez, car vous le faites mieux que moi, surtout en français», a expliqué le bassiste Robert Trujillo, accompagné par le guitariste Kirk Hammett sur ce morceau.

La formation emmenée par James Hetfield a été remerciée chaleureusement par Laeticia, très touchée par cet hommage à son mari décédé en décembre 2017.

«Merci Metallica, vous déchirez! Il doit être tellement fier de vous. J’en ai les larmes aux yeux».

