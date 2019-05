IMAGES | Le bel hommage des supporters de Liverpool à leurs joueurs, malgré la déception de la deuxième place

La déception d’avoir manqué le titre pour un point était grande dimanche à Liverpool, tout comme l’a été l’hommage rendu par les fans des Reds aux joueurs.

Liverpool a donc rêvé, mais ce rêve ne s’est pas concrétisé. Près de trente ans après avoir remporté leur dernier titre de champion d’Angleterre (c’était en 1990), les Reds terminent à une petite unité de Manchester City, sacré dimanche après leur succès (1-4) à Brighton.

Dans le même temps, Liverpool s’imposait (2-0) contre les Wolves. Un succès insuffisant toutefois pour coiffer les Citizens au poteau.

Avec 97 points et une seule défaite en 38 rencontres, le club de la Mersey est donc passé tout proche d’un dix-neuvième titre, bouclant la saison avec des stats de véritable champion. Pas un seul dauphin n’avait d’ailleurs engrangé autant de points dans l’histoire de la Premier League.

En cela, on peut évidemment mesurer la déception qui anime les fans des Reds et son fameux Kop. Mais ça ne les a pas empêchés de saluer dignement leurs héros, au prix de formidables chants entonnés dès le coup de sifflet final et ce malgré la perte d’un titre qui se fait donc attendre depuis trop longtemps à leurs yeux.

Liverpool garde toutefois la possibilité de ponctuer sa superbe saison d’un trophée qui ne l’est pas moins: le 1er juin, pour rappel, les Reds affronteront les Spurs de Tottenham en finale de la Ligue des champions.