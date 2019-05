Le cdH présente 12 priorités pour une «Europe humaine et durable»

Le cdH a présenté ce lundi douze priorités qu’il entend défendre au niveau européen lors de la prochaine législature.

Doper les investissements publics, développer le tissu de PME et TPE, investir dans l’économie circulaire, soutenir la recherche et l’innovation, repenser la PAC ou encore créer des territoires «bas-carbone» en font partie.

L’Europe doit être à «l’avant-garde de la transformation des modes de vie et de production pour lutter contre le changement climatique et protéger notre qualité de vie, notre santé et notre modèle social, unique au monde», ont souligné les humanistes lors d’une conférence de presse à Charleroi.

Pour parvenir à cet objectif, il convient de doter «l’UE des moyens adéquats», soulignent-ils, qualifiant les réductions budgétaires proposées sur la future Politique agricole commune – dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l’UE – «d’inacceptables» et celles en matière de politique de cohésion de «très inquiétantes».

«Au lieu de financer ses nouvelles priorités au détriment des politiques traditionnelles, mais nécessaires, l’Union devrait se refinancer par de nouvelles ressources propres telles que la taxe sur les transactions financières ou la taxation des géants du numérique», selon le cdH.

Le développement de la multimodalité, la redynamisation des centres-villes, les investissements dans une pédagogie innovante, un accueil humain des migrants et le développement de la politique de santé figurent également parmi les priorités avancées par les humanistes.

Le cdH dispose pour l'instant d'un élu au Parlement européen. L'ancien président de la formation centriste, Benoît Lutgen, tire la liste européenne pour le scrutin à venir.