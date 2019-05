Le père Samuel à nouveau devant le tribunal correctionnel de Charleroi

Le père Samuel comparaît une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Il lui est reproché principalement des faits d’escroquerie. Les parties civiles, déçues du non-lieu prononcé par la chambre du conseil il y a deux ans, avaient fait appel de cette décision. La première des trois audiences prévues a débuté ce lundi matin, vers 10h.

Vingt-neuf cartons composent le dossier à l’encontre du prévenu. Six autres personnes sont également poursuivies, dont des proches du prêtre et des fidèles de son église. Plusieurs parties civiles se disent victimes d’escroquerie par le père Samuel et ses fidèles. Le père Samuel est également poursuivi pour exercice illégal de la médecine.

Lors de l’instruction d’audience, l’homme a nié en bloc les préventions. «Je n’ai jamais reçu le moindre argent des parties civiles. Je n’ai jamais menacé qui que ce soit non plus. Dans mon église, les gens étaient libres de partir ou de rester. C’est une démocratie. J’aide tout le monde, et ce gratuitement», a-t-il affirmé.

Pourtant, l’enquête a révélé que le père Samuel possédait une vingtaine de comptes bien garnis qui auraient servi à acheter des immeubles. Il assure néanmoins ne pas avoir connaissance des comptes et transactions financières mais aussi des acquisitions d’immeubles réalisées principalement par ses neveux.

Les six autres prévenus nient également une quelconque escroquerie à l’encontre des parties civiles.

Lundi en début d’après-midi, la parole sera donnée à ces dernières et au ministère public pour son réquisitoire. La fin de ce premier acte est prévue aux alentours de 18h.