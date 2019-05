Moreno Moser raccroche son vélo à 28 ans

Moreno Moser a mis un terme à sa carrière de coureur cycliste à l’âge de 28 ans à peine. L’Italien l’a annoncé ce lundi dans un entretien au quotidien sportif transalpin «Gazzetta dello Sport».

Moreno Moser, passé d’Astana à Nippo Vini Fantini cette saison, aura disputé sa dernière course le mois dernier au Tour des Alpes, lors duquel il a abandonné dès la 2e étape.

Il a expliqué ne plus être capable d’atteindre le niveau qui était le sien. «Je ne me sens plus compétitif. J’ai toujours été un gagnant mais les moments difficiles sont de plus en plus nombreux. Je ne souffre de rien en particulier, la situation est juste ce qu’elle est. Si je ne suis plus en mesure d’être assez bon, je préfère arrêter.»

Moreno Moser est passé professionnel en 2012 chez Liquigas (après Cannondale) avant de passer chez Astana pour la saison 2017.

Il termine sa carrière avec huit victoires au compteur dont, entre autres, le classement final du Tour de Pologne (2012) et les Strade Bianche (2013). Il a aussi décroché le bronze lors du championnat d’Europe contre-la-montre en 2016 derrière l’Espagnol Jonathan Castroviejo et Victor Campenaerts.