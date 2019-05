Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce lundi

Violentée, cette femme est prise au piège du statut de «cohabitant», un grand prix organisé sur l'ancien circuit Nivelles-Bauleurs et l'origine de la migraine: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 13 mail.

1

Violences conjugales: le piège «cohabitant»

Cristina, comme trop d’autres femmes, a subi des violences conjugales. Sans pouvoir en parler. La faute au statut de «cohabitant». Engrenage.

2

Les bolides ont à nouveau vrombi à Nivelles

Le Grand Prix historique organisé sur quelques courbes de l’ancien circuit Nivelles-Baulers a réveillé la nostalgie de nombreux amateurs.

3

Quelle est l’origine de la migraine?

Un sondage a été réalisé, montrant que les migraineux ne connaissent souvent pas l’origine de leur mal. Explications.

4

A quoi ressembleront nos campagnes demain?

À quoi ressembleront nos campagnes demain? C’est la première question de notre débat axé sur la thématique de la ruralité à laquelle ont répondu les candidats têtes de liste: Willy Borsus (MR), Jean-Philippe Florent (Écolo), Philippe Courard (PS) et René Collin (cdH).

5

Neuville après son accident: «J’ai été un peu optimiste»

Auteur de sa première erreur de la saison - mais quelle frayeur! - Thierry Neuville et son co-pilote s'en sont bien sortis au rallye du Chili. Malgré tout examinés, soignés et héliportés vers l'hôpital, Thierry et Nicolas se sont vite voulus rassurants: ils ne souffraient ni de blessures graves, ni d’aucune fracture.

6

Quand le lancer de drapeaux devient une discipline sportive

Première édition, à Namur, du championnat du monde d’une discipline plutôt sportive. Vainqueur? Un Alostois de 20 ans.

7

A louer: ancien théâtre joliment rénové

Le grand théatre des écoles Saint-Luc, à Ramegnies-Chin, vient d’être rénové. Ce lieu prestigieux et chargé d’histoire est à louer.

8

Elles avaient prostitué une jeune fille de 13 ans

La cour d’appel de Bruxelles a condamné Istina B., 29 ans, et Lola S., 27 ans, à respectivement 4 ans et 2 ans d’emprisonnement ferme, ainsi qu’à 6 000€ d’amende pour chacune. Les deux sœurs ont été reconnues coupables de la débauche et de la prostitution d’une enfant de 13 ans, ainsi que de viols sur une mineure.

9

Qui sera le grand gagnant de Top Chef 2019?

La finale de «Top Chef» est diffusée ce soir sur RTL TVI. Si vous n’avez pas trop surfé ou zappé ces derniers jours, vous ne savez pas qui de Samuel ou Guillaume a remporté le concours. On préface donc cette dernière soirée avec les deux candidats.

10

Genk dans le doute?

Les Limbourgeois étaient à 86 minutes du titre avant de craquer face à Bruges. Ils devront se battre jusqu’au bout. Parviendront-ils à relever la tête?

