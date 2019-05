(Belga) Le Slovaque Peter Sagan (Bora) a remporté dimanche à Sacramento la première étape du Tour de Californie, portant à 17 le nombre de ses victoires dans la principale course à étapes du calendrier américain.

Le triple champion du monde a devancé au terme des 143 kilomètres au sprint l'Américain Travis McCabe (USA Cycling) et l'Allemand Max Walscheid (Sunweb). Sagan n'avait remporté qu'une seule victoire en 2019, en début de saison lors du Tour Down Under, et restait sur des prestations décevantes lors des classiques printannières (4e de Milan-Sanremo, 5e de Paris-Roubaix, abandons dans l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, forfait pour Liège-Bastogne-Liège. Il s'est emparé du maillot de leader du classement général et compte grâce aux bonifications quatre secondes d'avance sur McCabe. Le sextuple vainqueur du maillot vert sur le Tour de France avait remporté le classement général du Tour de Californie en 2015. Il ne devrait pas rééditer cet exploit cette année, puisque le profil de l'épreuve est beaucoup plus montagneux, à commencer par la deuxième étape lundi entre Rancho Cordova et South Lake Tahoe (194 km). (Belga)