Guerre comerciale USA-Chine - Trump défend les tarifs contre la Chine après les hésitations de son conseiller

Le président américain Donald Trump a défendu dimanche sa politique de taxes douanières punitives contre la Chine après des déclarations ambiguës de son principal conseiller économique Larry Kudlow qui a reconnu qu'elle pourrait aussi avoir un impact sur les entreprises américaines.

"Nous sommes exactement où nous voulons avec la Chine. Rappelez-vous, ils sont revenus sur leurs engagements avec nous et ils ont essayé de renégocier", a-t-il dit dimanche soir sur Twitter. "Nous allons prendre des dizaines de milliards de dollars de tarifs de la Chine. Les importateurs de produits peuvent les fabriquer eux-mêmes aux USA (idéal), ou les acheter à des pays non soumis à tarifs", a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, interrogé sur la chaîne Fox News, Larry Kudlow avait dû reconnaître que les tarifs douaniers n'étaient pas payés directement par la Chine mais par les entreprises importatrices américaines. "En fait, les deux parties vont payer. Les deux parties vont payer cela", a admis Larry Kudlow devant l'insistance du journaliste. "Les deux parties vont souffrir de cela", a-t-il dit, avant d'assurer que la bonne tenue de l'économie américaine allait lui permettre d'amortir d'éventuels effets négatifs. Le président américain ne cesse de répéter que les droits de douane imposés à la Chine permettaient de remplir les caisses du Trésor américain. De nombreux économistes, de leur côté, affirment que ces tarifs douaniers affaiblissent certes la compétitivité chinoise mais qu'ils représentent des hausses de prix pour les entreprises et consommateurs américains. Selon Larry Kudlow, une rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 des 28 et 29 juin à Osaka, au Japon, est envisagée afin d'essayer à nouveau de déminer ce conflit commercial qui pourrait avoir des répercussions sur l'économie mondiale et ébranle les marchés. "Les chances que le président Trump et le président Xi se retrouvent ensemble lors de cette réunion sont probablement assez grandes", a déclaré le conseiller. Les négociateurs chinois et américains se sont rencontrés à Washington jeudi et vendredi mais se sont séparés sans accord, Washington accusant Pékin d'avoir fait marche arrière sur plusieurs points discutés au cours de plusieurs mois de pourparlers destinés à sceller un accord commercial entre les deux premières puissances économiques du monde.