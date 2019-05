(Belga) Un séisme de magnitude 6,1 a frappé dimanche le Panama, près de la frontière avec le Costa Rica, a annoncé l'institut de géophysique américain USGS, mais aucun dégât ou victime n'a été signalé.

La secousse s'est produite à une profondeur de 37 km dans l'ouest du pays. La ville la plus proche de l'épicentre est Santa Cruz, à environ 5 km. Aucune alerte au tsunami n'a été émise et l'USGS a estimé que le risque de victimes humaines ou de dégâts matériels était faible. En novembre 2017, un séisme de magnitude 6,5 sur la côte pacifique du Costa Rica avait détruit des bâtiments dans la capitale San José. Deux personnes étaient mortes de crise cardiaque. Plus au nord, deux mois plus tôt, un tremblement de terre de magnitude 7,1 avait fait plus de 300 morts à Mexico. (Belga)