Marc Wilmots candidat au poste de sélectionneur de l'Iran

(Belga) Marc Wilmots est candidat au poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Iran de football, selon l'agence de presse iranienne Tasnim.

Les autres candidats sur la liste retenue seraient les Néerlandais Dick Advocaat et Bert van Marwijk et le Français Hervé Renard. L'Iran est sans entraîneur national après le départ le 31 janvier de Carlos Queiroz, qui a choisi un nouveau défi en Colombie. Queiroz était l'entraîneur national de l'Iran depuis avril 2011 et a mené le pays à deux reprises en phase finale de la Coupe du Monde. Lors de la dernière Coupe d'Asie, l'Iran avait atteint les demi-finale (défaite 3-0 face au Japon) le 28 janvier dans les Emirats. Wilmots, qui a mené la Belgique du 15 mai 2002 au 14 juillet 2016, n'a plus entraîné depuis son départ du poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire le 15 novembre 2017. Un autre entraîneur belge est actuellement en Iran. Georges Leekens, autre ancien coahc des Diables Rouges, est en charge de Tractor Sazi. . (Belga)