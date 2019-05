Le débrief sportif du week-end: Bruges relance la course au titre, violent crash de Neuville, Man City champion

Beaucoup de sport à nouveau ce week-end avec notamment du football, de l’athlétisme, des sports moteurs, du cyclisme et du tennis: revivez les principales infos sportives du week-end.

FOOT BELGE

Bruges relance la course au titre

Un quart d’heure de folie a permis à Bruges d’empocher une victoire capitale contre le leader genkois dimanche soir en clôture de la 8e journée de play-off 1 (3-2).

Malgré une entame de match parfaite, les hommes de Philippe Clément se sont laissés submerger par les Brugeois en seconde période. À deux journées de la fin, Bruges revient à trois points du leader. La course au titre est donc complètement relancée. (+ plus d’infos ici)

Quatrième défaite d’affilée pour le Standard

Vendredi, les Gantois se sont offert le scalp d’un Standard déforcé dans les dernières secondes du match (2-3). Il s’agit de la quatrième défaite d’affilée pour les Rouches, qui restent coincés à la quatrième place. (+ plus d’infos ici)

Anderlecht ne prend qu’un point à l’Antwerp

Une semaine après sa victoire contre le Standard, Anderlecht n’a pas réussi à enchaîner un deuxième succès de rang. Au terme d’un match très engagé, Anversois et Mauves se sont quittés dos à dos au Bosuil (1-1). Un résultat logique au vu de la physionomie de la rencontre mais qui ne fait les affaires de personne. (+ plus d’infos ici)

Charleroi déroule et profite du faux pas de Saint-Trond En play-off II, le Sporting de Charleroi s’est imposé en déplacement sur la pelouse du Beerschot Wilrijk samedi (0-3). (+ plus d’infos ici) Les Zèbres sont désormais seuls en tête du groupe A, avec trois points d’avance sur Saint Trond, qui a été accroché par Eupen dimanche (2-2). (+ plus d’infos ici)

FOOT ÉTRANGER

Manchester City décroche le titre en Angleterre, doublé de Batshuayi

Au terme d’un duel à distance dantesque avec Liverpool, Manchester City, avec Kompany et De Bruyne, a décroché le sixième titre de champion d’Angleterre de son histoire lors de l’ultime journée de championnat ce dimanche (1-4).

Derrière, Liverpool et Origi, qui devaient espérer un faux pas du leader, se sont donc imposés pour du beurre.

Dans les autres rencontres, Batshuayi a inscrit un doublé avec Crystal Palace, les Spurs se sont qualifiés pour la LDC et Tielemans a partagé l’enjeu contre Hazard. Le médian star de Chelsea a par ailleurs raflé trois récompenses lors de la cérémonie de remise de prix de son club.

(+ plus d’infos sur les enseignements de cette dernière journée de championnat ici)

Première victorieuse pour Proto, Castagne buteur

Silvio Proto a vécu un grand moment ce samedi en disputant ses premières minutes en Serie A avec la Lazio. Pour l’occasion, il s’est imposé à Cagliari (1-2). (+ plus d’infos ici)

De son côté, l’Atalanta Bergame s’est également imposée face au Genoa, notamment grâce à un nouveau but de Castagne (2-1). (+ plus d’infos ici)

Courtois arrête un penalty mais perd avec le Real

Titulaire contre la Real Sociedad d’Adnan Januzaj, Thibaut Courtois a arrêté un penalty mais n’a pas été irréprochable sur les 2e et 3e buts des Basques (3-1). C’est la 11e défaite du Real cette saison. (+ plus d’infos ici)

Dortmund s’impose, Leipzig retarde le sacre du Bayern

Le Borussia Dortmund d’Axel Witsel s’est imposé à domicile samedi face au Fortuna Dusseldorf et à ses Belges, Benito Raman et Dodi Lukebakio (3-2). Le Bayern a été contraint au partage par Leipzig, ce qui fait que le titre de champion d’Allemagne se jouera lors de l’ultime journée. (+ plus d’infos ici)

ATHLÉTISME

Les Belgian Tornados décrochent le bronze aux Mondiaux de relais

Les Belgian Tornados ont décroché la médaille de bronze du 4x400 m messieurs des Relais Mondiaux d’athlétisme, dimanche à Yokohama, au Japon.

Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor, dans cet ordre, ont signé le 4e temps de la finale en 3:02.70, mais sont montés sur la 3e marche du podium quelques minutes après la course après la disqualification des États-Unis, qui avaient terminé en 2e position. (+ plus d’infos ici)

Les Cheetahs se qualifient pour les Mondiaux, le relais mixte 8e

Lors de ces mêmes Relais Mondiaux, les Belgian Cheetahs se sont qualifiées pour les Mondiaux d’athlétisme de Doha après avoir terminé 2e en finale B du 4x400 mètres féminin des Relais Mondiaux de Yokohama, dimanche au Japon.

Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Liefe Schoemaker et Camille Lause ont signé le temps de 3:31.71. (+ plus d’infos ici)

Par ailleurs, la Belgique a pris la 8e place de la finale du relais mixte. Le relais était composé de Julien Watrin, Lucie Ferauge, Hanne Claes et Jonathan Sacoor, qui venait de courir la finale du 4x400 m messieurs avec les Tornados un quart d’heure plus tôt.

MOTEURS

WRC: Tänak s’impose au Chili, gros crash et abandon de Neuville

L’Estonien Ott Tänak (Toyota) a remporté le Rallye du Chili, 6e manche inédite du Championnat du monde, devant les Français Sébastien Ogier (Citroën) et Sébastien Loeb (Hyundai) dimanche. (+ plus d’infos ici)

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai), contraints à l’abandon après une violente sortie de route samedi, cèdent la 1e place du championnat à Ogier. (+ Revoir les images de l’accident ici)

F1: Hamilton survole le GP d’Espagne

Lewis Hamilton s’est imposé dans le Grand Prix d’Espagne de Formule 1, dimanche sur le circuit de Catalogne à Montmelo, près de Barcelone.

Le Britannique a devancé son équipier finlandais Valtteri Bottas et le Néerlandais Jos Verstappen (Red Bull). Les Ferrari de l’Allemand Sebastian Vettel et du Monégasque Charles Leclerc ont dû se contenter des 4e et 5e places. (+ plus d’infos ici)

TENNIS

Djokovic s’offre un 33e Masters 1000 à Madrid

Le N.1 mondial Novak Djokovic a remporté le Masters 1000 de Madrid aux dépens du jeune Grec Stefanos Tsitsipas en deux sets (6-3, 6-4) dimanche. Grâce à ce succès, le premier depuis l’Australian Open, le Serbe de 31 ans compte désormais 74 trophées, dont 33 Masters 1000, à son palmarès. (+ plus d’infos ici)

Bertens crée la surprise face à Halep

Kiki Bertens, 7e joueuse mondiale, a battu Simona Halep (N.3) samedi en finale du tournoi de Madrid. La Néerlandaise, plus constante, s’est imposée sur un double 6-4 après 1h28 de jeu, privant la Roumaine de la place de N.1 mondiale. (+ plus d’infos ici)

CYCLISME

Les deux premières étapes du Giro pour Roglic et Ackermann

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a réalisé le meilleur temps du contre-la-montre d’ouverture du Tour d’Italie, samedi à Bologne. Le Slovène a endossé le premier maillot rose de leader du classement général. (+ plus d’infos ici)

Lors de la deuxième étape, c’est le champion d’Allemagne Pascal Ackermann qui s’est imposé au sprint devant l’Italien Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) et l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). (+ plus d’infos ici)

HOCKEY SUR GAZON

Le Léopold Uccle sacré champion de Belgique

Le Léopold a décroché le 28e titre de son histoire, le premier depuis 14 ans, en battant le Beerschot 4-3 (mi-temps: 1-1) lors de la manche retour des play-offs de l’Audi Hockey League, dimanche dans les installations de l’Herakles, à Lierre.

Ces deux clubs défendront les couleurs de la Belgique lors de la prochaine édition de l’Europe Hockey League, en compagnie de l’Herakles, qui a battu le Dragons 5-3 aux shoot-outs pour la 3e place du championnat. (+ plus d’infos ici)

BASKET

NBA: Golden State élimine Houston et file en finale de conférence

Vainqueur de Houston, Golden State, pourtant privé de son meilleur marqueur Kevin Durant, est allé chercher sa qualification pour la finale de la conférence Ouest grâce à 33 points de Stephen Curry. La franchise d’Oakland disputera sa cinquième finale de conférence consécutive contre Denver ou Portland, dos à dos trois victoires partout. (+ plus d’infos ici)

JUDO

Un judoka disqualifié pour avoir fait tomber son gsm en plein combat

C’est l’image cocasse du week-end. Alors qu’il était en plein combat contre le Suédois Robin Pacek (-81 kg), le téléphone portable d’Anri Egutidze est tombé de son kimono. Le duel a immédiatement été interrompu et le Portugais a été disqualifié. (+ plus d’infos ici)