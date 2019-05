Mountainbike Enduro World Series - Nouveau succès de Martin Maes dans la 3e manche à Madère

(Belga) Vainqueur des deux premières manches des Enduro World Series de mountainbike en Nouvelle-Zélande et en Australie (Tasmanie), Martin Maes s'est offert la 3e manche dimanche à Madère, au Portugal. Le Liégeois de 22 ans a remporté les quatre premières et au total de six des huit spéciales disputées dans l'île portugaise dont l'étape-reine.

Au classement final, il s'impose avec 32 secondes d'avance sur le Portugais Jose Borges et 38 sur le Canadien Jesse Melamed. Martin Maes conforte sa place de leader des Enduro World Series, la Coupe du monde officieuse pour les coureurs d'endurance en mountainbike. Il possède le maximum de points (1620). L'an dernier, Maes a fait sensation en remportant la dernière manche de Coupe du monde de descente à La Bresse pour ses débuts et en se classant 2e du championnat du monde à Lenzerheide. La 4e manche de l'Enduro World Series aura lieu le 29 juin à Val di Fassa, en Italie. . (Belga)