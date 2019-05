VIDEO | Libramont – Ethe: Rater l’immanquable puis filer à l’interprovincial

Ethe, 5e de P1, sera notre représentant au tour final interprovincial.Les Cassidjes doivent gagner deux matches pour monter. Libramont - Ethe : 0 - 1

LIBRAMONT: Bodet, Keller, Robinet, Gourmet, Grandjean, Toussaint, Nkokolo, Jourdan, Richard (55’, Martin), Grondin (73’, Detaille), Deom.

ETHE: Leyder, Masson, Nicolas (39’, Douret), Duracak, Merino, Fogang, K. Petit (75’, Menon), Monhonval, Donneaux, Reichling, Mokake.

Arbitre: M. Rode.

Assistance: 300.

Cartes jaunes: Gourmet, Masson.

Carte rouge: Fogang (2 CJ, 90’).

But: Duracak (64’, 0-1).

Plus que deux victoires et Ethe grimpera en D3 amateurs. Oui, oui, ces mêmes Cassidjes qui ont démarré leur championnat par un 4 sur 18, qui ont dû attendre le 30 septembre pour gagner leur premier match et même le 1er mars pour enfin intégrer le Top 5 de P1.

Les hommes de Cédric Guillaumin n’ont cependant pas volé leur ticket pour le tour final interprovincial. Deuxièmes de la troisième tranche en championnat, derrière Habay, ils ont confirmé leur montée en puissance dans ce tour final de P1, en écartant d’abord Marloie aux prolongations, puis Libramont sur un score Arsenal samedi soir. À chaque fois en déplacement, ce qui accentue encore un peu plus leurs mérites.

À l’Avenue de Longwy, les Gaumais sont contrariés en début de match par le pressing et la discipline tactique des Libramontois, qui se créent d’ailleurs la première grosse occasion de la partie via Grondin. Très présents dans les duels, malgré l’absence de Poncelet (suspendu), les Mauves empêchent leurs hôtes d’aligner les passes et de construire leur jeu depuis la ligne arrière.

Mais qui dit pressing tout terrain dit, évidemment, accumulation d’acide lactique dans les guibolles. Les Mauves s’époumonent logiquement et on sent, dès la reprise, qu’Ethe prend tout doucement l’ascendant sur son adversaire.

Leyder jamais inquiété

Logan Reichling parvient à se dépêtrer de la toile d’araignée tissée par Jourdan, Nkokolo et Toussaint, et commence à faire jouer ses partenaires avec la vista qu’on lui connaît. Pendant ce temps, Merino, à droite, et Masson, à gauche, se chargent d’apporter le surnombre sur les côtés. Libramont plie, mais ne rompt pas encore. Grâce à Donneaux, notamment, qui rate l’immanquable après un arrêt du pied de Bodet devant Douret. La décision tombe finalement sur phase arrêtée, comme souvent: Gourmet, commis à la garde de Duracak, laisse un centimètre de trop au défenseur croate qui crucifie Bodet au premier poteau. Le plus dur est fait pour les Cassidjes.

D’autant plus que Libramont, malgré les montées au jeu de Martin et Detaille, ne parvient plus à inquiéter Leyder. Dans les dix dernières minutes, on est d’ailleurs plus proche du break que de l’égalisation. Mokake, en bonne position, tergiverse au moment de tirer. Il se rattrape dans la foulée en plaçant Menon sur orbite d’une talonnade géniale, mais Bodet s’impose à nouveau du pied.

Un Bodet qui quittera sa cage dans les arrêts de jeu dans l’espoir de jouer les héros, façon Sinan Bolat. Sans succès: les Gaumais préserveront leur butin et s’en iront donc défendre les chances du Luxembourg à l’interprovincial.

Pour rappel, ils devront éliminer le candidat liégeois, Fize, puis le candidat hennuyer, Gosselies, pour se hisser en D3 amateurs.

