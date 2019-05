EuroMillions Basket League: les favoris tiennent leur rang

Les trois équipes favorites des rencontres de la 34e journée de l’EuroMillions Basket League programmées dimanche ont toutes signé de larges succès.

Le leader Ostende a gagné à Liège 80-93 après avoir fait le trou à la pause (37-55). Milos Bojovic a rentré 30 points pour Liège mais en pure perte. Le collectif ostendais (25 assists à 10) a prévalu.

Anvers a étouffé Limburg 65-85 grâce à sa défense dans les 2e et 3e périodes (9 et 7 points concédés alors que les Giants en rentraient 14 et 24). Roel Moors a pu faire tourner son effectif, aucun joueur n’évoluant plus de 22 minutes.

Le Brussels n’a pas non plus été inquiété par Louvain et a conclu sur le score de 83-65. Le banc du Basic-Fit a été très actif avec 53 des 83 points réussis par les remplaçants.

Samedi, Charleroi s’était imposé 73-83 à Mons-Hainaut et Alost à Malines 75-91.

Au classement, à deux journées de la fin de la saison régulière, Ostende occupe la première place avec 61 points devant Anvers 58 (32 m.). Charleroi reste 3e avec 56 unités. Il précède le Brussels 55. Mons est 5e avec 51 unités devant Limburg 48, Malines 46, Alost 45 (33 m.), Louvain 43 et Liège 40 (33 m.).

La 35e journée se dispute vendredi (17 mai) et la 36e et dernière dimanche (19 mai).