Dennis Praet et la Sampdoria poursuivent leur mauvaise série

La Sampdoria a signé une troisième défaite en quatre matches ce dimanche en perdant 1-2 face à Empoli lors de la 36e journée de Serie A italienne.

Dennis Praet était bien présent du côté des ‘Blucerchiati’mais n’a rien su faire pour empêcher son équipe de présenter un bilan de 1 point sur 12.

Neuvième et écartée de la course à l’Europe, la Sampdoria n’a pas trouvé la motivation contre un adversaire qui lutte quant à lui pour se sauver. Diego Farias (56e) et Giovanni Di Lorenzo (75e) ont offert la victoire aux Toscans tandis que Fabio Quagliarella a réduit l’écart sur penalty en fin de match (90e+2) pour conforter son statut de meilleur buteur de la compétition, à 36 ans, avec 26 buts.

La Sampdoria est 9e avec 49 points, Empoli est 18e avec 35 points et ne compte plus qu’une longueur de retard sur le Genoa, 17e et premier non-relégable.