VIDÉOS | Hamilton survole le GP d’Espagne et reprend la tête du championnat

Lewis Hamilton s’est imposé dans le Grand Prix d’Espagne de Formule 1, dimanche sur le circuit de Catalogne à Montmelo près de Barcelone.

Le Britannique a devancé au terme de la 5e des 21 épreuves du championnat du monde son équipier le Finlandais Valtteri Bottas et le Néerlandais Jos Verstappen (Red Bull). Les Ferrari de l’Allemand Sebastian Vettel et du Monégasque Charles Leclerc ont dû se contenter des 4e et 5e places.

A la suite de ce 3e succès de la saison (après le Barheïn et la Chine) et du 76e en carrière, le quintuple champion du monde reprend la tête du championnat. Il a aussi signé le meilleur temps en course et ainsi obtenu un point supplémentaire. Mercedes réalise son 5e doublé en autant de Grands Prix cette année.

Hamilton s’est emparé de la tête de la course dès le premier virage. Après un excellent départ, il a dépassé Bottas, auteur samedi de la pole. Le champion du monde 2008, 2014, 2015, 2017 et 2018 a ensuite contrôlé l’épreuve.

L’intervention de la voiture de sécurité entre le 47e et le 53e tour, redistribua les cartes mais Hamilton reprit les devants lorsque la course s’est relancée et a filé sans souci pour aller chercher le drapeau à damiers.

Vainqueur en Espagne pour la quatrième fois, et la 3e consécutive, après 2014, 2017 et 2018, Hamilton possède 112 points au classement du championnat. Bottas recule au 2e rang (105). Verstappen se hisse au 3e rang (66) devant Vettel (64). Leclerc est 5e (57).

Au classement des constructeurs, Mercedes s’envole avec 217 points pour 121 à Ferrari et 87 à Red Bull.

La 6e manche se déroulera dimanche prochain sur le mythique circuit de Monaco. .