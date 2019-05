La fin des «Années bonheur» de Patrick Sébastien: ces comédiens témoignent

L’émission «des Années bonheur» ne sera plus sur France 2 à cause du renvoi de Patrick Sébastien de la chaîne française. Serge Lama, Gilbert Montagné, ou encore Dany Brillant marquent leur soutien à l’animateur.

Ce samedi soir, c’était la dernière émission «des Années bonheur», présentée par Patrick Sébastien sur France 2. Parmi les invités, Serge Lama, Hugues Aufray, Gilbert Montagné, Anggun et Dany Brillant ont participé à l’émission. Ils sont exprimés auprès de nos confrères du Figarosur leur tristesse de voir disparaître cette émission si connue.

La cause? La chaîne française a évincé Patrick Sébastien, après 23 ans de bons et loyaux services.

«On fait semblant de croire que ce n’est pas triste, avait déclaré Serge Lama au Figaro. «Il y a une grosse part du public, très populaire, qui se situe entre 40 et 80 ans, qui n’aura plus d’émissions du tout – sauf l’émission de Michel Drucker le dimanche mais c’est un talk-show. C’est triste car dans Les Années bonheur on pouvait faire de la chanson, on pouvait rigoler, c’était un spectacle vivant que Patrick arrivait à donner à la télévision. C’est incompréhensible, navrant, accablant.»

Gilbert Montagné n’accepte pas du tout le renvoi de l’animateur. «Je trouve inacceptable qu’on lui ait demandé d’arrêter, sincèrement. Quelqu’un d’aussi populaire, d’aussi aimé, qui a fait des scores d’audiences que beaucoup enviraient, ça n’a pas de sens […].», avait-t-il confié à nos confrères.

Le chanteur Dany Brillant regrette la fin de l’émission. ««Je suis un petit peu triste parce que j’ai participé régulièrement aux Années bonheur», explique l’intéressé au Figaro. «Patrick m’a soutenu dans tous mes projets. C’est un espace de création et d’expression qui disparaît. Des émissions où on peut chanter avec un orchestre, des danseuses, sur une vraie scène avec des lumières, je ne crois pas qu’il y en ait beaucoup […]».