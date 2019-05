Journée d’actions du 14 mai: des perturbations sur le réseau TEC

Ce mardi 14 mai, une journée nationale d’actions visant à augmenter le pouvoir d’achat sera organisée par la FGTB. Cette journée d’actions est couverte par un préavis de grève.

La FGTB organise une journée d’actions ce mardi 14 mai. En Wallonie, deux rendez-vous sont prévus: à Wavre et Liège.

Wavre

Les régionales FGTB du Brabant wallon, de Charleroi, du Centre, du Luxembourg, de Namur, de Mons et de Wallonie picarde organisent une manifestation dans les rues de Wavre. Elle débutera à 10h. Un rassemblement est prévu dès 9h30 sur le parking de Walibi.

Liège

Les militantes et militants liégeois, verviétois et d’Ostbelgien se rassembleront à 10h devant la Gare des Guillemins. La manifestation prendra le chemin de la Place Saint-Paul. Infos pratiques sur la page Facebook de l’événement ou auprès de la FGTB Liège et de la FGTB Verviers-Ostbelgien.

Cette journée d’actions aura un impact sur la circulation des TEC. On fait le point:

Brabant wallon: Pour l’heure, 75% des parcours sont assurés et 66% des lignes sont impactées. (+ d’infos ici )

Charleroi: le TEC carolo risque d’être fortement perturbé. ( + d’infos ici)

Hainaut: A ce stade voici une estimation des perturbations. Région du Borinage: 20% des services devraient être assurés; Région de Mons: 70% des services devraient être assurés; Région du Centre: 20% des services devraient être assurés; Région du Hainaut occidental: 90% des services devraient être assurés. (+ d’infosici)

Namur-Luxembourg. Quelques perturbations sont à prévoir dans les provinces de Namur et de Luxembourg. (+ d’infosici)

Liège-Verviers . Le TEC liégeois risque d’être fortement perturbé. ( + d’infos ici )